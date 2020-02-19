Лондонский «Тоттенхэм» сегодня, 19 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет на арене «Тоттенхэм Хотспур» с немецким «РБ Лейпциг». Встреча запланирована на 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Отметим, игру «Тоттенхэма» и «Лейпцига» обслужит судья Джюнейт Чакыр из Турции.

Напомним, в групповом этапе «Валенсия» занял первое место, обойдя «Челси», «Аякс» и «Лилль». «Аталанта» стала второй, уступив первую строчку «Манчестер Сити» и обойдя «Шахтер» с загребским «Динамо».

«Тоттенхэм» вышел из группы со второго места, пропустив вперед «Баварию» и обогнав «Олимпиакос» с «Црвеной Звездой», «РБ Лейпциг» стал первым, опередив «Лион», «Бенфику» и «Зенит».