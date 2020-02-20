В Лиге Европы наступает пора матчей плей-офф 1/16 финала. 16 пар встретятся, чтобы выявить победителя по сумме двух матчей.

Пары были составлены по результатам жеребьевки. Победители группового турнира Лиги Европы выходили на тех, кто занял вторые места. Также в плей-офф попали восемь участников группового турнира Лиги чемпионов, которые заняли в своих квартетах третье место.

Из матчей, которые стоит выделить, это немецкий «Байер» и португальский «Порту». Немцы заняли третье место в группе, где играл московский «Локомотив», туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». «Порту», вылетев от «Краснодара» в квалификации Лиги Европы, преодолел барьер группового этапа Лиги Европы.

Также интрига содержится в матчах «Брюгге — «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос» — Арсенал», «Хетафе — «Аякс». Другие 12 пар выглядят так: «Спортинг»-«Истанбул», «Компенгаген» — «Селтик», «Клуж»-Севилья», «Лудогорец»-«Интер», «Шахтер»-«Бенфика», «Айнтрахт»-«Ред Булл», «Вулвурхэмптон»-«Эспаньол», АПОЭЛ — «Базель», «Алкмаар» — ЛАСК, «Вольфсбург» — «Мальме», «Рейнджерс» — «Брага», «Рома» — «Гент».