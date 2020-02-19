Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о вероятном уходе Олега Шатова из «Зенита».

«Олег — наш воспитанник, он наш ребенок», — заявил Иванов, слова которого приводит Sport24.

Он отметил, что для Шатова двери «Урала» всегда открыты. Однако Иванов подчеркнул, что, когда его соглашение с «Зенитом» закончится, у игрока будет еще два-три предложения из других клубов. Глава «Урала» добавил, что у Шатова семья, трое детей, а клуб из Екатеринбурга не может предложить ему высокую зарплату.

Иванов также сообщил, что Шатов всегда может прийти и играть в «Урале».

Ранее агент Шатова Герман Ткаченко рассказал о положении футболиста в петербургском клубе. По словам Ткаченко, в конце прошлой недели гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал Шатову, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт.