Центральной гонкой «Ски Тура» будет гонка с общего старта на 38 км: лыжники стартуют в шведском Сторлиене, а финишируют в норвежском Мерокере. Дистанция будет одинаковой и для мужчин, и для женщин. Все спортсмены будут бежать свободным стилем.

Женская гонка берет свое начало в 12.45. Мужские соревнования стартуют в 15.30.

Напомним, что в общем зачете Кубка мира у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов. Его превосходство над Клебо составляет более 500 очков. Другой россиянин Сергей Устюгов находится на четвертом месте. В личном зачете у женщин пока нет равных Терезе Йохауг. Наталья Непряева борется с Хейди Венг за вторую строчку — у обеих по 1260 очков.