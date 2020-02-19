В Великом Новгороде проходит финал Кубка России по фигурному катанию, в рамках которого состоялась короткая программа у юношей.

Первое место занял представитель СШОР «Звездный лед» Евгений Семененко из Санкт-Петербурга, который получил от судей 80,87 баллов. На второй строчке оказался москвич Марк Кондратюк, представляющий СШОР ЦСКА имени С. А. Жука. Он набрал 78,23 балла. Третья позиция — у Артема Ковалева из московской академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Ковалев набрал 77,14 баллов.

Четвертое место у Андрея Кутового из АНО «СК ФК Тамары Москвиной» (75,29), пятым стал Георгий Куница, представляющий ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный» (74,75).

Отметим, произвольную программу юноши продемонстрируют завтра, 20 февраля. Спортсмены выйдут на лед в 14:00 по московскому времени.