В Барселоне на трассе «Автодром Каталунья» продолжат работу зимние тесты «Формулы-1».

Известно, что в команде «Феррари» первую половину 20 февраля отработает Шарль Леклер, после обеда представителя Монако сменит Себастьян Феттель.

За руль болида «Макларен» 20-го числа сядет Ландо Норрис, на следующий день — оба пилота, как и 26 февраля. 27-го числа за руль снова сядет Норрис, а 28-го его сменит Сайнс.

Также стало известно расписание работы пилотов команды «Рейсинг Пойнт». 20 февраля за руль сядет Перес, а 21-го — Стролл.

За руль «Рено» утром сядет Даниэль Риккярдо, а вечером — Эстебан Окон.

Отметим, первый этап нынешнего сезона, Гран-при Австралии, будет проходить с 13 по 15 марта.