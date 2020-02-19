Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон сообщил, что хотел бы поговорить с россиянином Александром Логиновым.

Самуэльссон прокомментировал заявление Логинова, который готов принять соперников у себя дома, чтобы те убедились в его «чистоте». Швед подчеркнул, что был удивлен этим приглашением, но не собирается ехать в Россию. По мнению Самуэльссона, заявление Логинова похоже на чушь, так как россиянин отказывается общаться с журналистами после гонок.

Швед выразил сомнение в том, что Александр высказался от чистого сердца.

«Нет, я полностью поддерживаю идею поговорить с ним, но, кажется, он этого не хочет», – сказал Самуэльссон, слова которого приводит Aftonbladet.