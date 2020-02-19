Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился мнением по поводу столкновения своего соотечественника Симена Хегстада Крюгера с россиянином Александром Большуновым. Инцидент произошел во время спринтерской гонки в рамках «Ски Тура», Большунов не вышел в финал.

«Большунов наверняка раздражен и зол и думает, что это была атака на него. Будем надеяться, он это переживет», — заявил Клэбо, слова которого приводит VG. По мнению норвежца, разозленный россиянин может бежать очень быстро, поэтому гонка в четверг будет интересной.

Напомним, Большунов является лидером общего зачета Кубка мира, Клэбо идет на второй строчке. Завтра, 20 февраля, в рамках многодневки «Ски Тур» состоится масс-старт. Изначально была запланирована гонка на 38 км из Швеции в Норвегию, однако из-за погодных условий она будет сокращена и перенесена.