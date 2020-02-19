Новичок тульского «Арсенала» голкипер Юрий Лодыгин провел первую тренировку с командой.

Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере». Ранее стало известно, что Лодыгин будет выступать под 19-м номером, его контракт с «Арсеналом» будет действовать до окончания нынешнего сезона.

😃👍Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве 😉 pic.twitter.com/m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 19, 2020

Напомним, 29-летний голкипер провел шесть лет в петербургском «Зените», он защищал цвета команды в период с 2013-го по 2019-й год. Затем игрок выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». В нынешнем сезоне он отыграл всего три матча в Кубке Турции и два — в турецкой Суперлиге. Он пропустил десять мячей и провел один матч на ноль.