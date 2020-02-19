Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о первом впечатлении от Алины Загитовой, которая пришла к ней на просмотр в 11 лет.

Тутберидзе призналась, что не увидела ничего особенного: катание Загитовой было довольно слабеньким. Спортсменка владела только одним прыжком — риттбергером.

«Можно было понять, что на этот риттбергер можно нацеплять все остальные элементы, если она будет слушать и работать. Ну и глаза, которые пытались зацепиться: помогите. Это как раз тот спортсмен, который немного отчаялся», — сказала Тутберидзе.

По мнению тренера, Загитова уже в юном возрасте была очень складной, её не надо было «выстраивать».

Напомним, под руководством Тутберидзе Загитова выиграла чемпионаты мира и Европы, Олимпийские игры и финал Гран-при. Сейчас спортсменка не соревнуется, так как взяла паузу в карьере.