Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков поделился мнением о столкновении россиянина Александра Большунова с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером во время спринта в рамках многодневки «Ски Тур».

«Я не думаю, что он сделал это намеренно. Крюгер все-таки далеко не самый слабый спортсмен, он тоже боролся за свои секунды. Просто, видимо, не рассчитал свои силы, хотел залезть в поворот, но нарушил правила», — заявил Крюков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен подчеркнул, что выбить соперника из борьбы очень легко, однако это не значит, что каждый подобный инцидент происходит специально. Крюков отметил, что нарушение действительно было, и Крюгер получил за него предупреждение. По его мнению, Большунову стоит сделать выводы их ситуации, чтобы в следующий раз понимать, как правильно поступить.