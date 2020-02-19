Российский биатлонист Карим Халили сообщил, что готов выступить на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Он пополнил состав команды, прибыв с седьмого этапа Кубка IBU по приглашению тренерского штаба сборной России.

«Вызов не стал неожиданным – я понимал, что при неплохом результате можно сюда попасть, был готов. Можно приехать, посмотреть атмосферу. Форма довольно хорошая, бороться можно вполне», — заявил Халили в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен уже провел первую тренировку с командой.

Напомним, ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предложил поставить Халили и Кристину Резцову на одиночную смешанную эстафету, так как спортсмены не принимали участие в личных гонках.