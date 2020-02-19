Даниэль Кузьмин, муж словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой, поделился мнением о критике в адрес россиянина Александра Логинова.

«Саша никогда не отмажется от истории с допингом. Он попался на очень серьезном препарате, это не просто какой-то бальзам для губ, как у Йохауг», — заявил Кузьмин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что норвежская лыжница собрала пресс-конференцию, на которой присутствовали врач и тренер команды, которые подробно ответили на все вопросы. Более того, доктор ушел в отставку сразу после случившегося.

«Саша же никак не объяснял, что случилось. До сих пор непонятно, кто ему колол ЭПО», — добавил Кузьмин. Он отметил, что иногда упоминается имя доктора Дмитриева, однако никто не говорит об этом открыто. Аналогичная ситуация произошла и с Ириной Старых, отметил Кузьмин.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал две награды — золотую и бронзовую.