Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга она потерпела поражение от представительницы Испании Гарбинье Мугурусы, игра завершилась в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 4:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время Кудерметова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и взяла четыре гейма на подаче соперницы. Мугуруса сделала десять эйсов, восемь раз ошиблась на подачу и реализовала пять брейк-пойнтов.

Следующей соперницей испанки станет американская теннисистка Дженнифер Брэйди, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию.

Напомним, призовой фонд соревнований составляет 2 908 770 долларов, действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич.