Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась мнением о тренерском штабе сборной России.

Зайцева выразила уверенность, что можно вывести биатлониста на пик формы за один сезон, однако на это способен только очень опытный спортсмен, работающий в связке с профессиональным тренером. По мнению экс-биатлонистки, практиковать подобное в сборной России слишком рискованно, так как в команде нет по-настоящему опытных специалистов.

«Иначе говоря, там нет людей, которым спортсмены стопроцентно доверяли бы. Так, как доверяли мы сами Вольфгангу Пихлеру и Павлу Ростовцеву. Но это исключительно моё мнение», — заявила Зайцева, слова которой приводит «RT на русском».

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце женская сборная России не завоевала еще ни одной награды. У мужчин золото и бронзу взял Александр Логинов.