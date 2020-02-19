Российская биатлонистка Кристина Резцова рассмотрит вопрос о смене спортивного гражданства, если не выступит на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

Россиянка попала в состав команды, однако не приняла участие ни в одной из личных гонок чемпионата. Таким образом, она сохраняет шансы только на выступление в сингл-миксте или женской эстафете.

Мама спортсменки трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что после турнира будет обсуждать с дочерью вопрос смены гражданства. Экс-биатлонистка призналась, что пыталась поговорить с тренерским штабом команды, но не смогла дозвониться ни Виталию Норицыну, ни Анатолию Хованцеву.

«С Кристиной общалась позавчера, она ничего не объясняет. Я спрашиваю её: «Почему ты не бежишь?» — «Мам, вот так. Не ставят и не ставят», — заявил Резцова-старшая, слова которой приводит «Спорт день за днём».