Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова была прооперирована в Москве.

«Это была запланированная операция, ничего экстренного. Все в порядке», – заявила Буянова, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, накануне, 18 февраля, стало известно, что Сотникова находится в больнице, она перенесла операцию. По информации СМИ, спортсменка была госпитализирована с диагнозом «остеохандроз». Врач Константин Терновой, у которого обследовалась Сотникова, сообщил, что дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника случается, если была получена травма.

Сотникова не объявляла о завершении карьеры, однако не участвует в соревнованиях уже несколько лет. Фигуристка активно участвует в различных телепроектах и ледовых шоу.