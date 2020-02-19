На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась мужская индивидуальная гонка, победу одержал француз Мартен Фуркад.

Он допустил один промах на заключительном огневом рубеже, но финишировал первым. Серебряную медаль завоевал норвежец Йоханнес Бё, допустивший два неточных выстрела. Замкнул призовую тройку австриец Доминик Ландертингер.

Сборная России выступила неудачно и не попала в первую десятку. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировавший одиннадцатым с двумя промахами. Евгений Гараничев занял 14-е место, чемпион мира Александр Логинов — 15-е. Эдуард Латыпов завершил гонку за пределами топ-40.

Завтра, 20 февраля, в Антхольце, состоится одиночная смешанная эстафета, состав на которую ещё не озвучен.