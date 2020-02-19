Самая интересная и длинная гонка чемпионата мира в Антхольце не принесла сборной России медалей. Лидер команды Александр Логинов претендовал на победу, но в итоге замкнул лишь топ-15. Nevasport разбирается, можно ли назвать гонку провальной и почему Россия снова осталась без награды.

Пристрелка перед гонкой прошла при отсутствии ветра и осадков, но уже к старту погода начала меняться. Первой группе участников повезло: они успели уйти на дистанцию в комфортных условиях, в то время как последние стартующие бежали уже под снегопадом.

Логинов начал гонку хорошо, быстро отработал первый круг, но уже на лёжке отправил один выстрел мимо мишени. Однако из всей сотни с лишним участников без промахов отработал лишь один спортсмен, поэтому осечка Александра не была фатальной. На втором рубеже россиянин смог собраться и четко закрыл одну мишень за другой. Затем снова подвела лёжка: Логинов допустил еще один промах. Несмотря на то, что в индивидуалке два промаха — непозволительная роскошь, Александр по-прежнему мог претендовать на медаль. Все надежды умерли на последнем рубеже: стремясь побыстрее отправиться к финишу, Логинов отправил три снаряда «в молоко», получил три дополнительные минуты и поставил крест на медальных перспективах.

Глава СБР Владимир Драчев после гонки вступился за Александра: призвал не считать его результат провальным. Логинов испытывает психологическую усталость, так как постоянно находится под давлением, объяснил Драчев. На старте чемпионата спортсмену удалось собрать волю в кулак, но сейчас пошло небольшое расслабление.

Говорить о провале не хочется и болельщикам: тем более, что Логинов выступает лучше своих обидчиков Йоханнеса и Тарьея Бё. Старший из братьев-норвежцев сегодня снова не заехал на подиум, младший взял второе серебро. До золота на этом чемпионате по-прежнему не добрался ни один из них.

В сегодняшней гонке всё решила чистота стрельбы: несмотря на то, что Йоханнес ногами превзошел Мартена Фуркада, именно француз стал главным героем дня. Стартовав под 30-м номером, он сразу вышел в лидеры и безупречно отработал три рубежа подряд. Осечка произошла лишь на последней стойке, но она не лишила Мартена победы. Младшему Бё не приходится винить никого, кроме себя: он проиграл 38 секунд, допустив два промаха. Ошибись он на один раз меньше, золотая медаль гарантированно была бы в его руках.

Лучшим из россиян неожиданно стал Никита Поршнев, который в этой гонке боролся больше с собой, чем с соперниками. Ему чуть-чуть не хватило до попадания в десятку из-за досадного промаха на третьей стрельбе. У Евгения Гараничева всё в очередной раз пошло не по плану: он настрелял на три минуты штрафа и не только лишился шансов на попадание в цветы, но и поставил под сомнение свое участие в эстафете.

Пока неизвестно, кто побежит командную гонку, за исключением Логинова. Александр пропустит сингл-микст и успеет отдохнуть, чтобы помочь партнерам в эстафете. На оставшиеся три позиции — пять претендентов: Елисеев, Гараничев, Поршнев, Латыпов и Карим Халили, специально вызванный с Кубка IBU. Сейчас его кандидатура выглядит едва ли не самой предпочтительной: даже если он не выступит блестяще, вряд ли окажется хуже того же Гараничева. У тренерского штаба еще есть время, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение.