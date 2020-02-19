Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на одиночную смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия).

Как сообщил главный тренер сборной Анатолий Хованцев в эфире телеканала «Матч ТВ», в сингл-миксте выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев.

Гонка будет проходить завтра, 20 февраля, спортсмены выйдут на старт в 17:15 по московскому времени. Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что хотел бы видеть в составе на сингл-микст Кристину Резцову и Карима Халили, так как они не бежали личные гонки и не испытывают проблем с мотивацией.

Сегодня в Антхольце состоялась мужская индивидуальная гонка, победу одержал Мартен Фуркад. Сборная России оказалась за пределами топ-10, лучший из россиян Никита Поршнев финишировал 11-м.