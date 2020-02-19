Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем огласил состав команды на отборочный матч Евробаскета с Италией.

В итоговый список не попал 19-летний Никита Михайлевский, который был включен в предварительный состав. Все остальные игроки остались в списке.

Защитники: Бабурин, Григорьев, Захаров, Кулагин, Мотовилов, Сопин, Стребков, Фридзон.

Форварды: Антипов, Астапкович, Балашов, Валиев, Ильницкий.

Центровые: Ивлев, Клименко.

Напомним, матч состоится завтра, 20 февраля, в итальянском Неаполе. Команды выйдут на паркет арены «Пала Барбуто» в 22:30 по московскому времени. 23 февраля Россия встретится с Северной Македонией, затем сыграет с Мексикой и Германией в отборе на Олимпийские игры.