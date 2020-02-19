Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал ориентировочный состав на мужскую эстафету, которая состоится в Антхольце в рамках чемпионата мира.

Тренер подчеркнул, что никто, кроме Александра Логинова, не выглядит убедительно, поэтому выбрать состав на эстафету будет достаточно сложно.

«Я уже говорил вам, что Халили не зря приехал сюда, в Антхольц. Скорее всего, он побежит эстафету. Гараничев сегодня совсем не убедил», — заявил Хованцев, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер отметил, что Эдуард Латыпов также показал очень слабое выступление.

На данный момент предварительный состав выглядит следующим образом: Александр Логинов, Никита Поршнев, Карим Халили и Матвей Елисеев. Однако тренерский штаб ещё не принял окончательное решение и может внести коррективы.