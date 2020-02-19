Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл зачет индивидуальных гонок по итогам Кубка мира в текущем сезоне. Завоевав золотую медаль чемпионата мира в данной дисциплине, он стал обладателем «Малого хрустального глобуса».

Сегодня, 19 февраля, Фуркад стал лучшим в индивидуальной гонке в Антхольце, которая была последней в рамках нынешнего сезона. В активе 31-летнего француза теперь 174 балла. На второй строчке располагается норвежец Йоханнес Бё с 145 очками, на третьем — еще один француз Кентен Фийон-Майе (120).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший восьмое место (83). Евгений Гараничев оказался на 15-й позиции (63), Матвей Елисеев — на 26-й (37).

Напомним, в сегодняшней гонке россияне не смогли побороться за награды. Никита Поршнев финишировал 11-м, Евгений Гараничев — 14-м, Логинов замкнул топ-15.