Формат гонки с общего старта, которая состоится в рамках лыжной многодневки «Ски Тур», изменен из-за погоды. Изначально спортсмены должны были преодолеть 38 километров, дистанция пролегала из Швеции в Норвегию.

Однако, как сообщают организаторы, гонка состоится в Норвегии. Место старта было перенесено в связи с сильным ветром в Сторлиене. Лыжники выйдут на дистанцию в Мерокере, добегут до озера Фьерген и вернутся обратно.

Протяженность маршрута пока точно не известна. Согласно карте многодневки, расстояние между Мерокером и озером составляет 13 км. Таким образом, лыжники должны преодолеть 26 км. Но в измененной информации и гонках указано, что длина дистанции составит 34 км.

Точная информация о протяженности гонки станет известна позднее.