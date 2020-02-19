Российский биатлонист Александр Логинов опустился на пятую строчку общего зачета Кубка мира. Сегодня он занял 15-е место в индивидуальной гонке на первенстве планеты в Антхольце (Италия).

На данный момент в активе Логинова 570 очков. Возглавляет общий зачет француз Мартен Фуркад, сегодня одержавший победу, он набрал 752 очка. На втором месте идет его соотечественник Кентен Фийон-Майе с 658 баллами. Замыкает тройку лидеров норвежец Йоханнес Бё (630). Его старший брат Тарьей идет на четвертом месте (580).

Помимо Логинова, в топ-10 нет ни одного российского спортсмена, Матвей Елисеев располагается на 13-й позиции.

Напомним, Фуркад выиграл зачет индивидуальных гонок на Кубке мира и стал обладателем «Малого хрустального глобуса».