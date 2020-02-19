Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Александр Логинов получил повреждение во время индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«У Логинова появилась проблема с коленом, на стойке был тремор в ноге, возможно, отсюда и промахи. Высота дает о себе знать», — заявил Хованцев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Тренер подчеркнул, что спортсмен будет готовиться к эстафете и масс-старту. Он добавил, что пока не поговорил с Логиновым, но отметил, что все промахи были близко к габариту.

Напомним, в индивидуальной гонке Логинов занял 15-е место, уступив своим соотечественникам Никите Поршневу (11) и Евгению Гараничеву (14). Он опустился на пятую строчку в общем зачете Кубка мира, лидером по-прежнему идёт француз Мартен Фуркад.