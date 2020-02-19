В Великом Новгороде завершились соревнования в танцах на льду в рамках финала Кубка России по фигурному катанию. Победу одержали Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, набравшие 187,68 балла.

Спортсмены вышли в лидеры после ритмического танца и смогли сохранить первое место после произвольного. На второй строчке расположились Екатерина Миронова и Евгений Устенко, судьи оценили их выступление на 150,95. Замкнули призовую тройку Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко (148,29).

Ранее завершились соревнования юниоров, лучшими стали Ангелиина Лазарева и Максим Прокофьев. Второе место заняли София Алексова и Илья Владимиров, третье — Елизавета Шичина и Гордей Хубулов.