Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев примут участие в масс-старте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце.

Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов по итогам личных гонок не отобрались масс-старт, в которому участвуют 30 человек. Гонка с общего старта состоится 23 февраля, в заключительный день соревнований.

Сегодня, 19 февраля, в Антхольце состоялась мужская индивидуальная гонка, победу одержал Мартен Фуркад. Сборная России не смогла побороться за попадание в медали, лучшим стал Поршнев, финишировавший 11-м. Гараничев занял 14-е место, Логинов — 15-е.

Ранее Логинов завоевал две медали чемпионата мира: золото в спринте и бронзу в гонке преследования.