В Барселоне на автодроме «Каталунья» завершился первый день официальных предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».

Вторым стал его напарник по команда Валеттери Боттас, замкнул тройку лидеров Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят по итогам первого дня продемонстрировал пятый результат. Помимо тройки лидеров, его опередил представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тестовые заезды продолжатся завтра, 20 февраля.

Напомним, в прошлом году команда Квята называлась «Торо Россо», в межсезонье она официально сменила название. Напарником россиянина по-прежнему остается французский пилот Пьер Гасли.