Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился ожиданиями от мужской эстафеты на чемпионате мира в Антхольце.

В индивидуальной гонке на 20 км россияне оказались за пределами топ-10.

«Посмотрите, не мы одни так выступаем, шведы и немцы тоже без золотых медалей. Надеемся на эстафету, нужно отрабатывать на рубеже, не брать доппатронов, и мы бьёмся за медаль», — заявил Драчев в эфире «Матч ТВ».

Специалист подчеркнул, что команда не опускает руки, так как впереди самые ответственные гонки. Драчев отметил, что в выходные пообщается с биатлонистами и поддержит их. По мнению главы СБР, спортсмены выкладываются на 110%.

«С лыжами мы разобрались, но по качеству стрельбы недоработали», сказал Драчев.

Напомним, сборная России завоевала две медали в рамках чемпионата мира: Александр Логинов выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования.