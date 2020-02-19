Тренер по фигурному катанию Ольга Григорьева рассказала, как проходит процесс освоения четверных прыжков у детей.

По словам специалиста, необходимы природные экстра-данные: фигурист должен обладать феноменально высоким прыжком и реактивностью.

«Ребенок должен быть сумасшедший на всю голову: чтобы не боялся падать, вообще отсутствовал инстинкт самосохранения», — цитирует Григорьеву сайт телеканала «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что тренер должен держать под контролем весь процесс работы и минимизировать риск получения травмы.

Напомним, в России четверными прыжками владеют несколько фигуристок: ряд учениц Тутберидзе, в числе которых Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, а также Елизавета Туктамышева.