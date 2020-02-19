В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 19 февраля, состоится короткая программа спортивных пар. Фигуристы выйдут на лед в 21:30 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

Первыми свою программу покажут Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, также в стартовой группе участников выступят Алина Пепелева и Роман Плешков. Во вторую разминку попали Карина Акопова и Максим Шагалов, в третью — бронзовые призеры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

С полным списком участников можно ознакомиться на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФККР).

Ранее завершились соревнования в танцах на льду, победу одержали Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.