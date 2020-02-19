Болельщики, присутствовавшие на трибунах в Антхольце, освистали российского биатлониста Александра Логинова на старте индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира.

Логинов отправился на дистанцию под седьмым номером. Он не смог побороться за медали и финишировал 15-м, однако отобрался в масс-старт. В общем зачете Кубка мира россиянин опустился на пятую позицию, его опережают французы Мартен Фуркад и Кентен Фийон-Майе, а также норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё.

Братья Бё и их соотечественник Ветле Шостад Кристиансен признались, что слышали, как публика освистывает Логинова. Бё-старший отказался комментировать ситуацию, в Кристиансен напомнил, что норвежцев освистывали во время соревнований в России.

Напомним, чемпионат мира в Антхольце продлится до 23 февраля. Завтра состоится одиночная смешанная эстафета, Логинов не примет в ней участие. За Россию побегут Лариса Куклина и Матвей Елисеев.