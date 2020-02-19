Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Евгений Гараничев не разговаривал с тренерским штабом по поводу своего участия в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Специалист подчеркнул, что спортсмен не отказывается бежать гонку.

«Нет, пока ничего такого не было», — сказал Хованцев, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер отметил, что в индивидуальной гонке мужскую команду подвела стрельба, однако и соперники допустили много промахов.

«Так что это не показатель того, что именно наши ребята плохо стреляют», — заявил Хованцев.

Напомним, состав на мужскую эстафету пока не определен, однако Евгений Гараничев может не попасть в состав. На данный момент тренеры рассматривают вариант с участием Александра Логинова, Матвея Елисеева, Никиты Поршнева и Карима Халили.