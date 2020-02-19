Во время индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия) произошел инцидент: за стрельбищем оказался посторонний человек, он прогуливался за мишенями и находился в зоне поражения.

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе отметил, что в данной зоне не должны находиться люди, так как это очень опасно.

«Он мог пострадать. Представьте, каково было бы стрелку? Это было бы ужасно», — заявил Мазе, слова которого приводит NRK.

Тренер признался, что видел подобное впервые. Биатлонисты используют пули 22-го калибра, способные убить человека. Отмечается, что сотрудник, который должен был находиться у входа на закрытую территорию, был задержан на контрольно-пропускном пункте, затем заблудился и не прибыл на свою точку вовремя.