Во время индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце трибуны освистали российского биатлониста Александра Логинова. Норвежец Йоханнес Дале заявил, что понимает реакцию болельщиков.

«Думаю, ему следует принять это в качестве последствий своих действий. Ему наверняка это неприятно, но я понимаю реакцию публики», – заявил Дале, слова которого приводит Dagbladet.

Напомним, во время чемпионата мира Логинов подвергается давлению со стороны иностранных спортсменов и болельщиков, так как имеет допинговое прошлое. Спортсмен вернулся в спорт, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина. Мировая общественность требует от россиянина объяснений, однако Логинов не комментирует данный вопрос.

В Антхольце спортсмен завоевал две медали: золото в спринте и бронзу в гонке преследования.