В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. В 21:30 по московскому времени стартовала короткая программа спортивных пар. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Открывать соревнования будут петербургские спортсмены Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, также в первой разминке выступят Алина Пепелева и Роман Плешков. Главными фаворитами турнира являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов, они исполнят свою программу в третьей группе участников.

Ранее в Великом Новгороде завершились соревнования в танцах на льду, лучший результат показали Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.