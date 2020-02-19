Тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров объяснил, почему Александр Логинов не примет участие в одиночной смешанной эстафете.

Специалист пояснил, что в сингл-миксте круг проходит практически по равнинной трассе. «Гараничеву сложно равнину бежать. Саше Логинову тоже», — сказал Белозеров, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер добавил, что у Логинова накопилась усталость, к тому же эмоциональный подъем после успешных гонок мог сыграть негативную роль. Специалист подчеркнул, что спортсмену необходимо отдохнуть перед мужской эстафетой, так как команда будет бороться за медали.

Напомним, окончательный состав на эстафету ещё не определен, под вопросом находятся кандидатуры Евгения Гараничева и Карима Халили.