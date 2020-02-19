Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за команду «Альфа Таури», поделился впечатлениями от первого тестового дня в Барселоне. Гонщик показал пятое время.

Квят отметил, что ему было комфортно пилотировать, так как машина работала надежно. Россиянин подчеркнул, что в начале дня были сделаны все необходимые проверки, которые позволили пройти несколько хороших кругов и лучше понять новый болид.

«Трудно комментировать успехи, которых мы достигли за зиму, потому что мы впервые пилотируем этот болид, и, безусловно, нужно больше времени, чтобы приспособиться к этому болиду», — заявил Квят, слова которого приводит «Альфа Таури».

Напомним, в прошлом году команда носила название «Торо Россо», она была переименована в межсезонье.