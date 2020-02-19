Российский биатлонист Александр Логинов был освистан публикой на старте индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия). Норвежец Тарьей Бё отказался комментировать ситуацию. Он заявил, что в это время разминался и был сосредоточен на собственном выступлении.

«Как я уже сказал, без комментариев», – сказал Бё.

Напомним, после победы Логинова в спринтерской гонке Бё одним из первых подверг россиянина критике. Норвежец заявил, что хотел бы убрать результат Логинова из итогового протокола.

Российский биатлонист вернулся в спорт, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление эриторопоэтина. Иностранные спортсмены требуют от него обвинений, однако спортсмен не дает комментариев по данному вопросу.