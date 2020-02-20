В итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 20 февраля, состоится одиночная смешанная эстафета, спортсмены выйдут на старт в 17:10 по московскому времени.

Ранее тренерский штаб сборной России определился с составом на гонку, команду представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Куклина будет бежать первый и третий этапы, Елисеев — второй и четвертый.

Также известны составы других команд, претендующих на призовые места. За Францию выступят Анаис Бескон и Эмильен Жаклен, выигравший гонку преследования. Норвежскую команду представят Марте Ульсбю-Ройселанн и Йоханнес Бё, шведскую — Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон.

На данный момент в активе сборной России две награды — золотая и бронзовая, обе завоевал Александр Логинов.