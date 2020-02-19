FIS опубликовала новый маршрут масс-старта, который состоится в рамках лыжной многодневки «Ски Тур». Изначально мужская и женская гонка должны были начаться в шведском Сторлиене и завершиться в норвежском Мерокере, однако формат был изменен из-за погоды.

В стартовой зоне ожидается сильный ветер, поэтому гонка пройдет в Норвегии. Дистанция будет сокращена с 38 километров до 34. Гонщики добегут до озера Фьорген, где ранее был запланирован пункт питания, затем вернуться обратно.

Сначала лыжникам предстоит преодолеть 2,5-километровый круг около стадиона, затем — перед заходом на финиш.

Напомним, лидером общего зачета многодневки идет норвежец Пол Голберг, россиянин Александр Большунов занимает второе место. У женщин лидирует норвежка Тереза Йохауг.