Защитник петербургского «Зенита» Алекс Ренфро поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера Хавьера Паскуаля. По словам баскетболиста, пока что рано делать выводы, так как специалист возглавил команду совсем недавно.

«Тренировки наши теперь отличаются от тех, что были при Жоане Плазе. Сейчас мы стараемся сделать всё, что можем, чтобы лучше подготовиться к «Альбе» и безболезненно принять изменения», — заявил Ренфро, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

По мнению игрока, результат работы будет виден уже в ближайшее время. Баскетболист выразил надежду, что команде наконец удастся найти свою игру и начать побеждать.

Напомним, Плаза был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.