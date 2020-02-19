Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров сообщил, что состав на мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира в Антхольце ещё не определен.

По словам специалиста, данный вопрос будет решен после сингл-микста, в котором выступит Матвей Елисеев. Также по-прежнему рассматриваются кандидатуры Карима Халили и Евгения Гараничева.

«Гараничев сегодня неплохо выглядел. Я не говорю на сто процентов, что Гараничев побежит», — сказал Белозеров, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер объяснил, что Халили и Елисеев рассматриваются на первый этап эстафеты, Гараничев — на второй.

Единственный участник, который точно определен, — это Александр Логинов. Гонка состоится в субботу, 22 февраля.