В Великом Новгороде в рамках финала Кубка России по фигурному катанию завершилась короткая программа спортивных пар, первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Спортсмены набрали 77,88 баллов за свое выступление. На второй строчке расположились Алина Пепелева и Роман Плешков, судьи оценили их выступление на 70,03 балла. Замкнули тройку лидеров София Бузаева и Никита Рахманин, их результат составил 67,04.

Полина Костюкович и Дмитрий Ялин идут на седьмой позиции. Произвольная программа состоится завтра, 20 февраля.

Ранее завершилась короткая программа юниоров, в лидеры вышли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.