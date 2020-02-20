В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 20 февраля, состоятся произвольные программы у спортивных пар в двух разрядах — у мастеров спорта и КМС.

Юниоры выйдут на лёд в 15:50 по московскому времени. По итогам первого дня соревнований лидируют Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.

Мастера спорта начнут свое выступление в 17:30, на данный момент первое место занимают Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Вторыми идут Алина Пепелева и Роман Плешков, третьими — София Бузаева и Никита Рахманин.

Турнир продлится до 22 февраля. Ранее завершились соревнования в танцах на льду, победу одержали Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.