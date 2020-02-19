В норвежском Мерокере состоятся два лыжных масс-старта в рамках многодневки «Ски Тур». Женская гонка начнется в 12:45 по московскому времени, мужская — в 15:30.

И мужчины, и женщины будут бежать одинаковую дистанцию: они преодолеют 34 километра свободным стилем. Изначально гонка должна была быть на четыре километра длиннее, старт должен был располагаться в шведском Сторлиене, финиш — в Мерокере. Однако из-за погодных условий и сильного ветра гонка была перенесена в Норвегию.

На старте спортсмены преодолеют круг 2,5 километра, затем отправятся к озеру Фьорген. Добравшись до него, лыжники развернутся и побегут обратно к стадиону, на финише преодолев еще один 2,5-километровый круг.

Напомним, в зачете многодневки лидируют норвежцы Пол Голберг и Тереза Йохауг. Россиянин Александр Большунов идет вторым.