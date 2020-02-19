Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце.

Спортсмен допустил промах последним выстрелом на четвертом огневом рубеже, но сумел финишировать с лучшим временем. Фуркад признался, что был очень зол на себя из-за ошибки, так как понимал, что она может стоить ему золотой медали.

«Мне всегда удаются длинные гонки. Мне нравится бороться с собой, когда вокруг никого нет. Я могу фокусироваться только на себе, и это доставляет мне удовольствие», — заявил Фуркад после гонки.

Француз подчеркнул, что победа очень много для него значит, так как в прошлом году он показывал плохие результаты. По мнению Фуркада, он использовал свой шанс и доказал, что до сих пор может соревноваться с лидерами.