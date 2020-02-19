Норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил на предложение задать вопрос россиянину Александру Логинову.

«У меня нет вопросов к Логинову. Ни одного… «, — заявил Бё, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, сегодня Бё завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира, Логинов стал 15-м. Ранее россиянин выиграл спринт, после чего подвергся резкой критике со стороны иностранных соперников. В числе недовольных были и братья Йоханнес и Тарьей Бё.

В ответ на критику Логинов заявил, что готов пригласить любого спортсмена к себе домой, чтобы доказать свою «чистоту». После этого Бё опубликовал смешной коллаж, на котором изобразил себя и россиянина за чаепитием.