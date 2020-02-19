Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила об изменениях в месте проведения спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира.

Спринт состоится 4 марта в Норвегии, он должен был пройти в Драммене, но был перенесен в близлежащий Коннеруд. Также было принято решение сделать гонку не классической, а коньковый, так как свободный стиль передвижения больше подходит к профилю трассы.

Изменения были внесены из-за того, что в Драммене отсутствует снег.

На данный момент лидером спринтерского зачета Кубка мира идет норвежец Йоханнес Клэбо, имеющий 400 очков. На второй строчке располагается француз Люка Шанава (373), на третьей — Пол Голберг (340). Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых занимают шестое и седьмое места соответственно.

У женщин лидирует шведка Линн Сван, вторая — словенка Анамария Лампич, третья — россиянка Наталья Непряева.